Das Unternehmen habe bereits seine Systeme so eingerichtet, dass sie auch Impfausweise lesen könnten. Für sich selbst weist CTS Eventim zunächst zurück, die Teilnahme an Veranstaltungen künftig an eine Impfung gegen das Coronavirus binden zu wollen.

In Schleswig-Holstein hat das Gesundheitsministerium CTS Eventim mit der Vergabe von Impfterminen beauftragt. Und das nicht unerfolgreich. Derzeit rangiert Schleswig-Holstein in Sachen Impfschnelligkeit im bundesweiten Vergleich nach Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz auf Platz drei.



Für CTS Eventim ist die Vergabe der Impftermine ein neues Geschäftsfeld in Zeiten, in denen durch die Corona-Beschränkungen die Veranstaltungsbranche weitgehend brach liegt. Auch mit anderen Bundesländern soll das Unternehmen bereits im Gespräch sein.



Mit seiner Unterstützung will CTS Eventim außerdem einen Beitrag dazu leisten, die Corona-Pandemie baldmöglichst zu überwinden. Doch ganz uneigennützig ist dieses Engagement nicht, denn: