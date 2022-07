Den Experten zufolge sind die Wirkungen und Nebenwirkungen der einzelnen Schutzmaßnahmen für sich genommen kaum zu beurteilen. Es seien Maßnahmenbündel gleichzeitig ergriffen worden, die man nicht auseinanderrechnen könne, meint Virologe Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn.



Generell könne man sagen: "Jede Maßnahme hat ihre Zeit". So sei es gerade zu Beginn einer Pandemie sinnvoll, eine Verbreitung in der Bevölkerung zu reduzieren. Je längere dies dauere, desto geringer seien aber die Effekte.