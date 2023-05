Am Donnerstagvormittag (11. Mai) sind Einsatzkräfte zu einer "hilflosen Person" in der zehnten Etage eines Hauses in Ratingen gerufen worden. In der Wohnung soll eine Mutter mit ihrem Sohn leben. Vor Ort musste die Polizei die Feuerwehr hinzuziehen, um die Tür zu öffnen.



In der Wohnung sei Feuer gewesen. Dann der Schock: Der Sohn soll mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand eine Explosion ausgelöst haben. Er habe den Einsatzkräften an der Tür irgendetwas entgegengehalten - daraufhin sei es zu der Verpuffung oder Detonation gekommen.



Dabei wurden zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte verletzt - einige von ihnen sehr schwer. Ein gezielter Angriff?