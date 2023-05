Einsatz eskaliert Schüsse und Explosion in Ratingen - Leiche gefunden, Verdächtiger festgenommen

Mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind in einem Hochhaus in Ratingen in Nordrhein-Westfalen von einer Explosion überrascht und teils schwer verletzt worden. Mittlerweile befindet sich ein Verdächtiger in Polizeigewahrsam.