Nach der Explosion in einem Ratinger Hochhaus ist gegen den Verdächtigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen beantragt worden. Das gaben die Ermittler am Freitag in Düsseldorf bekannt. Der Mann wurde am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt.



Bei der Explosion soll es sich um eine gezielte Attacke auf die Einsatzkräfte gehandelt haben. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat gibt es bislang nicht. Wohl aber darauf, dass der mutmaßlich Verdächtige ein sogenannter Corona-Leugner sei.



Der Bewohner habe die Wohnungstür geöffnet und gezielt eine brennbare Flüssigkeit brennend auf die Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geschleudert, sagte die Polizei Düsseldorf am Freitag. "Die Einsatzkräfte haben dann, selber brennend, den Ort verlassen."