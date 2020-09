Josef Köberl verbrachte mehr als zweieinhalb Stunden in der Eiskabine.

Bildrechte: dpa

Der Österreicher hielt am Samstag nur mit einer Badehose bekleidet in einer Glaskabine voll Eis genau zwei Stunden, 30 Minuten und 57 Sekunden in der eisigen Umgebung durch. Köberl verbesserte damit seinen bisherigen Rekord, den er im Vorjahr aufstellte, um mehr als 20 Minuten. "Ich bin überglücklich, vor allem die Sonne - die Wärme tut gut", sagte der 42-jährige Mitarbeiter des Klimaschutz-Ministeriums nach dem Verlassen der Eiskabine im österreichischen Melk.