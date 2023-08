Der Facebook-Mutterkonzern Meta will in Zukunft nur noch Accounts verifizieren, die ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Ab dieser Woche (20. Februar) startet das Abo-Bezahlmodell in Australien und Neuseeland, andere Länder sollen bald folgen, schreibt Mark Zuckerberg auf Facebook.



Das Abo mit dem Namen "Meta Verified" soll rund elf Euro kosten und ist nur für Nutzer über 18 Jahren verfügbar. Für iPhone-Nutzer sollen es sogar 14 Euro im Monat sein. Unternehmen können das Abo bisher nicht abschließen.