Wird wegen der Beteiligung an einem mutmaßlichen illegalen Autorennen per Öffentlichkeitsfahndung gesucht: der 34-jährige Ramsy Azakir. Bildrechte: Kriminalpolizei Hofheim

Frau gestorben: Illegales Autorennen fordert Todesopfer

Drei Männer, unterwegs in zwei Lamborghinis und einem Porsche, haben sich am Samstag (10. Oktober) auf der A66 vermutlich ein illegales Autorennen geliefert - mitten am hellichten Tag.



Einer der Raser hat sich dabei eindeutig überschätzt. Er verlor die Kontrolle über seinen PS-starken Wagen, prallte gegen die Mittelleitplanke - und schließlich in einen unbeteiligten Skoda. Die 71-jährige Fahrerin des Kleinwagens starb noch am Unfallort. Beide Wagen brannten komplett aus.

Bei dem mutmaßlichen illegalen Autorennen auf der A66 ist eine unbeteiligte 71-jährige Autofahrerin getötet worden. Bildrechte: dpa

Haftbefehl wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen

Mittlerweile sitzen der 29-jährige Lamborghini-Fahrer und ein ebenfalls an dem mutmaßlichen Rennen beteiligter 26-jähriger Porsche-Fahrer, der sich noch am Samstag der Polizei gestellt hatte, in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat einen Haftbefehl wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen mit gemeingefährlichen Mitteln erlassen.

Der dritte an dem Rennen beteiligte Fahrer ist nach wie vor auf der Flucht - und wird nun per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Er soll in einem weißen Lamborghini unterwegs gewesen sein. Der Wagen ist am Samstag in Hofheim/Taunus sichergestellt worden.



Bei dem gesuchten Tatverdächtigen handelt es sich um den 34-jährigen Ramsy Azakir. Der Gesuchte soll ohne festen Wohnsitz sein und wird wie folgt beschrieben:

190 cm groß

kräftig

schwarze längere Haare (evtl. zum Zopf gebunden)

schwarzer Bart

braune Augen

Wer weiß, wo sich der 34-jährige Ramsy Azakir aufhält? Bildrechte: Kriminalpolizei Hofheim