Mit "Führerschein" und "Fahrerlaubnis" wird häufig das gleiche gemeint. Beim "Fahren ohne Führerschein" und dem "Fahren ohne Fahrerlaubnis" gibt es allerdings einen entscheidenden Unterschied: Die Fahrerlaubnis ist die staatliche Zulassung zum Führen von bestimmten Kraftfahrzeugen. Der Führerschein ist lediglich das Dokument, das belegt, dass man über die Fahrerlaubnis verfügt. Es macht also einen großen Unterschied, ob man beim Fahren ohne Fahrerlaubnis oder beim Fahren ohne Führerschein erwischt wird.

In der Straf-Betrachtung beim Fahren ohne Fahrerlaubnis gibt es unterschiedliche Konstellationen. Bei einem Fahrverbot, z.B. wegen eines Tempoverstoßes, muss der Führerschein einen bis drei Monate abgegeben werden, bevor er bei der Behörde wieder abgeholt werden kann. Wer während des Fahrverbots ein Kraftfahrzeug führt, bekommt eine hohe Geldstrafe und zusätzlich Punkte in Flensburg. Außerdem wird die Fahrerlaubnis für eine Sperrfrist zwischen sechs Monaten und fünf Jahren entzogen. Sie muss dann erneut beantragt werden, was zusätzliche Kosten und Prüfungen bedeuten kann.