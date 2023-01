Neben der Unaufmerksamkeit der Fahrschüler ist das - Kurt Bartels zufolge -ebenso einer Veränderung des Verkehrs geschuldet. Nicht nur das Verkehrsaufkommen, auch die Menge an Regelungen habe in den vergangenen 20 Jahren enorm zugenommen.



Das bekämen insbesondere diejenigen zu spüren, die ihre Führerscheinprüfung in einer Großstadt absolvieren. Dort läge die Durchfallquote deutlich höher als auf dem Land. Zudem seien generell die Anforderungen an die Fahrschüler während der Prüfung gestiegen.