Steigende Wassermassen hatten den beiden Höhlengängern in Baden-Württemberg am Sonntagabend den Rückweg ins Freie abgeschnitten und einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Die beiden Männer saßen den Angaben der Einsatzkräfte zufolge etwa 650 Meter tief in der Falkensteiner Höhle zwischen Grabenstetten und Bad Urach fest. Vier Höhlenretter drangen zu ihnen vor und versorgten sie in der sogenannten Reutlinger Halle mit Wärmedecken und warmem Essen. Das ist ein etwa zehn Meter hoher Hohlraum.

Rettungskräfte in der Falkensteiner Höhle Bildrechte: Krytzner/SDMG/dpa