Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Polizisten am Arade-Stausee den Uferbereich durchkämmten. Taucher fuhren mit einem Schlauchboot auf den See hinaus. Dutzende Fahrzeuge und Spezialisten waren an dem Einsatz beteiligt. Der See war schon am Vortag weiträumig abgeriegelt worden. TV-Teams durften nur aus der Ferne filmen.

In diesen Zelten der portugiesischen Polizei wird die Suchaktion koordiniert. Bildrechte: dpa