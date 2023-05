Überraschung im Fall Maddie: 16 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der damals dreijährigen Madeleine McCann im Süden Portugals haben die Ermittler am Dienstag (23.05.) eine neue Suche gestartet. Wegen der schlechten Wetterbedingungen musste sie allerdings vorzeitig abgebrochen werden. Die Suche soll am Mittwoch fortgesetzt werden.

Polizisten suchen am Arade-Stausee

Auf Fernsehbildern vom Dienstag war zu sehen, wie Polizisten am Arade-Stausee den Uferbereich durchkämmten. Taucher fuhren mit einem Schlauchboot auf den See hinaus. Dutzende Fahrzeuge und Spezialisten waren an dem Einsatz beteiligt. Der See war weiträumig abgeriegelt worden. TV-Teams durften nur aus der Ferne filmen. In diesen Zelten der portugiesischen Polizei wird die Suchaktion koordiniert. Bildrechte: dpa

Am ersten Tag der Suche seien in erster Linie Erdbodenproben zur späteren Analyse gesammelt worden, berichtete die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf Teilnehmer der Aktion. "Ich glaube, sie suchen nach biologischen Überresten, aber es ist sehr schwierig für die Hunde, sie nach so vielen Jahren aufzuspüren", sagte José Ángel Sánchez, ein erfahrener Experte für Vermissten- und Entführungsfälle, dem Sender RTVE.

Die Aktion sei vom deutschen Bundeskriminalamt beantragt worden, teilte die portugiesische Kriminalpolizei mit. Ob es neue Hinweise gibt, wurde nicht bekanntgegeben. Am 3. Mai 2007 verschwand Maddie spurlos. Sie war damals 3 Jahre alt. Bildrechte: dpa

Im Rahmen der Ermittlungen im Fall Madeleine McCann finden gegenwärtig strafprozessuale Maßnahmen in Portugal statt. Nähere Informationen zu den Hintergründen werden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht herausgegeben. Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 23.05.2023

Maddie verschwand 2007 spurlos

Der Arade-Stausee befindet sich rund 50 Kilometer vom Badeort Praia da Luz entfernt. Dort war Maddie am 3. Mai 2007 aus einer Ferienanlage spurlos verschwunden. Die Eltern hatten das Mädchen und ihre beiden jüngeren Geschwister im Ferien-Appartement gelassen, um mit Freunden zum Abendessen zu gehen.

Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur. Die Ermittler vermuten, dass Maddie entführt und ermordet wurde. Eine Leiche wurde jedoch nie gefunden. Maddie wäre heute 20 Jahre alt. Maddies Eltern Kate und Gerald McCann 2007 mit den Zwillingen Sean und Amelie. Bildrechte: dpa

Ist ein Deutscher der Täter?