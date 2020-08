Corona Obergrenze für Familienfeiern - Was gilt für Hochzeit, Taufe und Schulanfang?

Hochzeiten, Einschulungsfeiern oder Geburtstagspartys - im Sommer wird oft und gern gefeiert. Doch im Corona-Jahr ist alles anders. Was geht und was geht nicht? Das finden Sie in unserem Überblick.