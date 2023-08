Ein Festival in Deutschland trifft es jedes Jahr: Regen, Sturm - und am Ende viel Matsch. Deshalb sollten auf jeden Fall Gummistiefel im Party-Gepäck sein. Wer auf die gar kein Bock hat, kann auch auf wasserfeste Schuhüberzieher zurückgreifen. Die gibt es auch in durchsichtig, dann geht das sorgfältig geplante Festival-Outfit nicht komplett den Bach runter.