Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie müssen Musikliebhaber in diesem Jahr erneut auf größere Festivals verzichten. Die Veranstaltungen Deichbrand in Cuxhaven, Hurricane in Scheeßel im Kreis Rotenburg/Wümme, Southside, Rock am Ring, Rock im Park, SonneMondSterne an der Bleilochtalsperre in Thüringen und Greenfield sind nun auch für den Sommer 2021 abgesagt worden, teilt das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live mit.