Alle Jahre wieder begeistert der "Australian Firefighters Calendar" seine Fans auf der ganzen Welt. Abgebildet werden seit inzwischen 28 Jahren tatsächliche Feuerwehrmänner aus Australien. Weil der Kontinent und vor allem die Tier- und Pflanzenwelt zuletzt so heftig von der Feuerkatastrophe gebeutelt wurde, stehen dieses Mal auch Zwei- und Vierbeiner mit Fell oder Gefieder im Mittelpunkt des Geschehens. Wem das nicht schon als Kaufgrund reicht: Die Einnahmen gehen allesamt an gemeinnützige Vereine in Australien.