Jahreswechsel Silvester 2020: Feuerwerk oder Böllerverbot - was gilt wo?

Um Menschenansammlungen zu vermeiden und unnötigen Verletzungen vorzubeugen, ist der Verkauf von Silvester-Feuerwerk in diesem Jahr deutschlandweit verboten. Geböllert werden darf mancherorts dennoch. Allerdings nicht an belebten Plätzen und Straßen. Einige Bundesländer verbieten das Böllern komplett. Was gilt wo - und was sollte man beachten, wenn man Silvester-Feuerwerk im Ausland kauft? Ein Überblick.