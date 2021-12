Ein generelles Böllerverbot greift aktuell aber noch nicht. Wer Vorräte zu Hause hat oder sich im Ausland mit Feuerwerk eindeckt, kann das voraussichtlich im eigenen Garten und auch in einigen öffentlichen Bereichen abbrennen.



Was wo gilt, liegt in der Hand der Länder, Städte und Gemeinden. Es ist davon auszugehen, dass es - wie im vergangenen Jahr - regionale Böllerverbotszonen, Ausgangsbeschränkungen und das generelle Verbot, Feuerwerk abzubrennen, geben wird.



Außerdem ist zu beachten, dass nicht jedes im Ausland erworbene Feuerwerk auch in Deutschland erlaubt ist.