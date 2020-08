Normalerweise wartet bei einer Knie- oder Hüft-OP eine Vollnarkose auf die Patienten. Nicht so im Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin. Dort lautet die immer häufiger angewendete Formel: Örtliche Betäubung plus Kinofilm. Das bedeutet, dass Patienten während der Operation wach sind und eine audiovisuelle Brille aufgesetzt bekommen. Sie verdeckt Augen und Ohren und schottet vollständig vom OP-Geschehen ab.