In Venedig werden die Roten Teppiche ausgerollt, die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Denn heute Abend, am 28. August, werden sie eröffnet: die 76. Internationalen Filmfestspiele von Venedig. Stars und Sternchen der weltweiten Filmszene geben sich noch bis zum 7. September am Lido die Klinke in die Hand. Eröffnungsfilm wird in diesem Jahr der französische Film "La vérité" ("Die Wahrheit") mit Catherine Deneuve, Juliette Binoche und Ethan Hawke sein. Eine kleine Sensation. Denn in den letzten Jahren blieb dieses Privileg ausschließlich US-amerikanischen Produktionen vorbehalten.