Vor der Corona-Pandemie haben mehr als 11 Millionen Menschen in Deutschland regelmäßig in einem Fitnessstudio trainiert. Durch die Einschränkungen mussten die Studios schließen, die Mitgliedsbeiträge wurden aber weiterhin erhoben. Dies hat zu vielen Klagen geführt. In einem Musterfall aus Niedersachsen hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch (04.05.) entschieden, dass Kunden das Recht haben, die Rückzahlung ihrer Beiträge, die in dieser Zeit gezahlt wurden, zu verlangen.