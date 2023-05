Wo ist es erlaubt, sich nackt zu zeigen?

Prinzipiell ist es in Deutschland gestattet, sich nackt in der Öffentlichkeit zu zeigen. Es gibt keinerlei Gesetz, das einen zum Tragen von Kleidung verpflichtet. Allerdings sollte sich niemand daran stören. Denn dann greift das sogenannte Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) - und das untersagt die Belästigung der Allgemeinheit und die Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung. Sind jedoch sexuelle Motive im Spiel, ist die Nacktheit eine Erregung öffentlichen Ärgernisses - und damit eine Straftat.

Blankziehen? Am FKK-Strand ein Muss - ansonsten nur mit Vorsicht zu genießen. Bildrechte: imago/Dieter Matthes

Nackt im eigenen Garten, Auto oder beim Wandern?

Entsprechend sensibel sollten Sie vorgehen, wenn Sie sich auf dem Balkon oder im eigenen Garten nackt oder oben ohne sonnen. Können Sie dabei von Anwohnern oder Passanten beobachtet werden, sollten Sie die Hüllen hinter einem Sichtschutz fallen lassen, um Auseinandersetzungen zu vermeiden.



Gleiches gilt fürs Nacktwandern oder fürs Autofahren im Adamskostüm. Während man in der Regel höchstens mit einem Platzverweis zu rechnen hat, können bei letzterem bis zu 1.000 Euro Bußgeld fällig werden, wenn sich andere gestört fühlen. Eingriffe in den Straßenverkehr sind eben etwas teurer.



Auf Nummer sicher wandern Nackedeis übrigens auf sogenannten Nacktwanderwegen. In Deutschland gibt es davon mittlerweile zwei: den Harzer Naturistenstieg und den Naturistenweg Undeloh in der Lüneburger Heide.

Sogenannte Naturisten verabreden sich zu gemeinsamen Wanderungen. Bildrechte: MDR/Romy Heinrich

Nackt oder oben ohne ins Schwimmbad oder die Therme - wo ist das möglich?

Mittlerweile ist textilfreies Baden auch in immer mehr Schwimmbädern und Thermen möglich. Wer ein solches Angebot nutzen möchte, sollte sich vorab kundig machen. Denn die meisten Bäder bieten das lediglich an festgelegten Tagen oder zu bestimmten Uhrzeiten an, um die "Familienfreundlichkeit" zu wahren. Zieht man außerhalb dieser Zeiten blank, kann das zu einer Verwarnung führen.



Doch auch reine FKK-Badeanstalten gibt es mittlerweile. Dort ist wiederum Textil nicht gestattet. Beispiele sind die Meditherme in Bochum, die Asia-Therme in Korschenbroich, das vabali spa in Berlin oder die Schwabenquelle (Textil-Badetage als Ausnahme) in Stuttgart. Hier haben Kinder und Jugendliche erst ab einem Alter von 14 Jahren und auch dann nur in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt.



Im Palais Thermal in Bad Wildbad und im Neptunbad in Köln darf der Gast selbst entscheiden, wieviel Haut er zeigen möchte. Ähnliches gilt mittlerweile für sämtliche Berliner Schwimmbäder: Hier darf nun generell oben ohne gebadet werden - egal ob Männlein oder Weiblein.

Oben ohne sonnen im Freibad

In Freibädern geht es in der Regel weniger streng zu als in geschlossenen Badeeinrichtungen. Hier ist es durchaus Usus, sich oben ohne zu sonnen, für den Gang ins Schwimmbecken oder zum Kiosk jedoch ein Oberteil zu tragen. Aber auch hier gilt: Präsentieren Sie sich beim Sonnenanbeten nicht zu offensichtlich, ein Plätzchen hinterm Gebüsch oder einem Windschutz ist durchaus angemessen.

Diese Regeln gelten am FKK-Strand

Selbst dort, wo man ohne Bedenken blank ziehen darf, am FKK-Strand oder auf einem FKK-Campingplatz, gelten Regeln, die zu befolgen sind.



Bitte Ausziehen!

Nacktbadende sind gerne unter sich. An manchen FKK-Stränden ist es sogar explizit verboten, Badehose oder -anzug zu tragen. Ausnahmen beim Textil-Verbot gelten für Kinder und Jugendliche.

Raus aus den Badeklamotten am FKK-Strand! Bildrechte: imago images/Jochen Eckel

Gaffen und Starren sind verboten!

Seine Mitmenschen am FKK-Strand anzustarren kann schnell als Belästigung empfunden werden. Beginnen Sie das Gespräch mit anderen Nackedeis, sollten Sie deshalb primär den Blickkontakt suchen.



Fotos und Videos sind verboten!

Foto- und Videoaufnahmen sind am FKK-Strand strengstens verboten! Manchmal weisen Schilder die Badegäste explizit darauf hin. Muss ein Selfie unbedingt sein, sollten Sie tunlichst darauf achten, dass Sie andere Badegäste nicht mit im Bild haben.



Abstand halten!

Privatsphäre hat am FKK-Strand höchste Priorität. Halten Sie sowohl am Strand als auch im Wasser Abstand zu den anderen Badegästen.



Erotik ist tabu!

Bei aller Verliebtheit - am FKK-Strand sollten Paare nicht zu intim miteinander werden, um Erregung und Aufregung zu vermeiden. Zumal wenn Kinder anwesend sind.



Respekt!

Abfällige Kommentare über die Figur anderer Nacktbader haben am FKK-Strand nichts verloren. Schließlich soll sich jeder Strandbesucher in seiner Haut wohlfühlen dürfen.



Nur mit Handtuch!

Ein Handtuch ist auch am FKK-Strand und -Campingplatz ein Muss! Nimmt man auf einem Liegestuhl oder am Kiosk Platz, ist nicht nur im eigenen Interesse ein Stück Stoff unterzulegen.

FKK - das gilt in anderen Urlaubsländern