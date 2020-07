Nahtlose Bräune und nach dem Gang ins Wasser keine feuchte Badebekleidung am Leib. Es sind nicht wenige Menschen, die bevorzugt im Adams- und Evakostüm an den Strand gehen. In Deutschland ist FKK nicht überall erlaubt, doch gegen "oben ohne" gibt es nur selten Einwände. Vor allem in den neuen Bundesländern ist es weit verbreitet, textilfrei zu baden. Deutschlandweit gibt es zahlreiche ausgewiesene FKK-Strände und -Campingplätze. Achten Sie aus Rücksicht auf Ihre Mitmenschen auf die entsprechende Beschilderung!

Gaffen und Starren sind verboten!

Seine Mitmenschen am FKK-Strand anzustarren kann schnell als Belästigung empfunden werden. Beginnen Sie das Gespräch mit anderen Nackedeis, sollten Sie deshalb primär den Blickkontakt suchen.



Fotos und Videos sind verboten!

Foto- und Videoaufnahmen sind am FKK-Strand strengstens verboten! Manchmal weisen Schilder die Badegäste explizit darauf hin. Muss ein Selfie unbedingt sein, sollten Sie tunlichst darauf achten, dass Sie andere Badegäste nicht mit im Bild haben.



Abstand halten!

Privatsphäre hat am FKK-Strand höchste Priorität. Halten Sie sowohl am Strand als auch im Wasser Abstand zu den anderen Badegästen.



Erotik ist tabu!

Bei aller Verliebtheit - am FKK-Strand sollten Paare nicht zu intim miteinander werden, um Erregung und Aufregung zu vermeiden. Zumal wenn Kinder anwesend sind.



Respekt!

Abfällige Kommentare über die Figur anderer Nacktbader haben am FKK-Strand nichts verloren. Schließlich soll sich jeder Strandbesucher in seiner Haut wohlfühlen dürfen.



Nur mit Handtuch!

Ein Handtuch ist auch am FKK-Strand und -Campingplatz ein Muss! Nimmt man auf einem Liegestuhl oder am Kiosk Platz, ist nicht nur im eigenen Interesse ein Stück Stoff unterzulegen.