Laut der Umfrage von "Preply" vergreifen sich Männer häufiger im Ton als Frauen. Während Männer im Durchschnitt 11,06 Schimpfwörter pro Tag verwenden, liegt die Zahl bei den Frauen bei lediglich 8,85.



Auch in der Altersstruktur gibt es Unterschiede: Deutsche über 55 Jahre fluchen am wenigsten mit nur 5,81 Schimpfwörtern pro Tag, während sich die 16-24-Jährigen viel weniger zurückhalten und mehr als doppelt so viel schimpfen.

Obwohl Dresden an der Spitze der Städte steht, in denen am meisten geflucht wird, bleiben die Kraftausdrücke aber weitgehend hinter verschlossenen Türen. Denn die Einwohner Dresdens geben an, überwiegend zu Hause zu fluchen (29,41 Prozent).

In der Gesamtbetrachtung allerdings wird am meisten während des Autofahrens gepöbelt. 32,54 Prozent der Befragten tun es hinterm Steuer. Knapp mehr als ein Viertel (28,76 Prozent) gibt an, dass sie zu Hause mehr fluchen als anderswo, und 22,67 Prozent schimpfen im Büro. Bei der Arbeit wird sich aber zumindest vor dem oder der Vorgesetzten zurückgehalten.

Wer kennt es nicht? Wahrscheinlich hat sich jeder schon einmal im Straßenverkehr über andere aufgeregt. Bildrechte: Getty Images

Interessant ist übrigens: Obwohl Männer in der Regel mehr Schimpfwörter benutzen als Frauen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen im Straßenverkehr Schimpfwörter verwenden, mehr als doppelt so hoch. 37,93 Prozent der Frauen geben zu, dass sie die Wut am häufigsten im Auto überkommt, während es bei den Männern nur 18,56 Prozent sind.

Wer sich schon mal mit dem Hammer auf den Finger geschlagen hat, der hat wahrscheinlich erstmal wild geflucht. Und genau dieser Gefühlsausbruch hat einen positiven Effekt. Der britische Psychologe Richard Stephens hat gemeinsam mit anderen Forschen der Keele University herausgefunden: Wer flucht, hält Schmerzen besser aus.

Bei einem Test konnten die Probanden, die fluchen durften, ihre Hand durchschnittlich länger in eiskaltes Wasser halten. Daneben empfanden die fluchenden Studienteilnehmer auch weniger Schmerz.



Zudem kann Schimpfen kurzzeitig die körperliche Leistungsfähigkeit steigern, so das Ergebnis einer weiteren Studie von Stephens und seinen Kollegen.

Aber: Der Psychologe rät vom Dauer-Fluchen ab. "Je öfter man flucht, desto weniger Wirkung zeigt es." Überdurchschnittliches Motzen kann Ausdruck chronischer, innerer Unzufriedenheit sein.

Ab und zu ein Kraftausdruck wirkt erleichternd

Zwar zeigen Untersuchungen, dass Menschen, die im Gespräch hin und wieder Schimpfwörter fallen lassen, als ehrlicher wahrgenommen werden. Ständiges Fluchen ist mit Blick auf eine überzeugende Kommunikation dennoch keine gute Idee, sagt Stephens und verweist auf das Sprichwort "Wer schreit, hat unrecht".