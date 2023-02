Nach der Flucht eines Angeklagten aus dem Coburger Landgericht sucht die Polizei nach wie vor mit Hochdruck nach dem Mann. Mehrere Zeugen-Hinweise hätten nach Polizeiangaben keine Spur zu dem 47-Jährigen ergeben. Es sei weiterhin ein Großaufgebot im Einsatz, in der Nacht sei außerdem erneut ein Polizeihubschrauber unterwegs gewesen. Es gebe bisher keine Hinweise darauf, dass der Mann die Flucht geplant oder Hilfe dabei gehabt habe, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht nach wie vor nach dem geflüchteten Angeklagten aus Coburg. (Polizeifoto) Bildrechte: Polizei Oberfranken

Sicherheitskonzept auf dem Prüfstand

Der Fall in Coburg ist der zweite binnen weniger als zwei Monaten, bei dem ein Angeklagter eine Verhandlung vor einem bayerischen Gericht zur Flucht nutzt. Erst im Januar war ein verurteilter Mörder in Regensburg - wie im Coburger Fall - ebenfalls durch ein nicht ausreichend gesichertes Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes geflohen. Erst nach Wochen konnten ihn französische Polizisten in Frankreich dingfest machen. Polizei und Justiz in Bayern atmeten auf - und gelobten Besserung.

Die Vorfälle nährten Zweifel an der Sicherheit bayerischer Gerichtsgebäude. Forderungen nach einer umfassenden Aufklärung einer Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen wurden laut. Auch die Abstimmung zwischen der Polizei und dem Gerichtsvollzugsdienst sollte verbessert werden.

Die Flucht des Angeklagten in Coburg hat eine Großfahndung per Hubschrauber ausgelöst. (Archiv) Bildrechte: dpa

Konsequenzen gefordert und angekündigt

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kündigte Konsequenzen an. "Das ist völlig indiskutabel, wenn einem Häftling die Flucht gelingt. Ich erwarte vom Polizeipräsidium Oberfranken eine umfassende Aufklärung zu den Hintergründen der Flucht", sagte Herrmann. Bereits nach der Flucht des Häftlings in Regensburg seien alle Polizeipräsidien eingehend sensibilisiert worden, so Herrmann weiter.

Justizminister Georg Eisenreich betonte, er habe angeordnet, dass jedes bayerische Gericht seinem Ministerium über das Sicherheitskonzept berichten müsse. "Es ist nicht hinnehmbar, wenn Gefangenen die Flucht aus bayerischen Gerichten gelingt", so der Minister. "Sicherheitslücken sind nicht akzeptabel."

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kündigte Konsequenzen an. (Archiv) Bildrechte: dpa

Ohne Fußfesseln im Gerichtssaal

Was Polizei und Justiz besonders in Erklärungsnöte bringt: Der Fall in Coburg ist nahezu baugleich zu der Regensburger Gerichtsflucht: Das Gericht ordnete den Verzicht auf Fußfesseln für die Dauer der Verhandlung an, sagte ein Gerichtssprecher. Eine Erlaubnis, die Fesseln auch während der Sitzungsunterbrechung nicht anzulegen, habe es nicht gegeben. Dennoch seien die Fußfesseln nicht wieder befestigt worden.

Um den Angeklagten nach der Flucht in Coburg schnellstmöglich wieder festzunehmen, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Informationen zum Aufenthaltsort des Angeklagten hat oder andere Hinweise geben kann, soll sie per Telefon: 09561 - 6450 oder Online-Formular übermitteln. Eine ausführliche Beschreibung des 47-Jährigen gibt es hier.