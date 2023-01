Ein aus einem Gericht in Regensburg geflohener Mörder ist in Frankreich festgenommen worden. Der 40-jährige Rachid C. sei am Montag (09.01.) nahe der deutschen Grenze gefasst worden, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Details will die Polizei erst am Dienstag bekanntgeben.