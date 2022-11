Dass man sein Leben verfilmt hat, ist nicht verwunderlich. Bei einer Zwischenlandung im Jahr 1988 soll Mehran Karimi Nasseri im Transitbereich des Pariser Flughafens seine Papiere verloren haben. Dadurch konnte er seinen Flüchtlingsstatus nicht mehr nachweisen und durfte nun weder weiterreisen noch den Flughafen verlassen. Nasseri richtete sich im Terminal 1 ein. Jahrelang bemühte er sich vergeblich in mehreren Ländern Europas um Aufnahme. 1999 bekam er ein Visum für Frankreich, blieb aber dennoch in seiner Nische unter einer Flughafenrolltreppe, wo er sich häuslich eingerichtet hatte.

Mit der Zeit war Nasseri in Frankreich zu einer kleinen Berühmtheit und einem Liebling der Presse geworden. Neben zahlreichen Zeitungsartikeln erschienen zwei Dokumentarfilme und sogar eine Oper über sein Leben. Unter dem Pseudonym Sir Alfred Mehran veröffentlichte Nasseri im Jahr 2004 seine Memoiren "Der Terminal Mann". Im gleichen Jahr kam Steven Spielbergs "Terminal" mit Tom Hanks in die Kinos. Die Geschichte eines Reisenden aus einem fiktiven osteuropäischen Land, das in den USA nicht anerkannt wird, und der deshalb auf dem New Yorker Flughafen festsitzt.

Nach 18 Jahren verließ Nasseri im Jahr 2006 den Flughafen Charles de Gaulle. Angeblich wegen eines Krankenhausaufenthalts. Danach lebte er zunächst in einem Obdachlosenheim, später in einem Hotel. An finanziellen Mitteln dürfte es ihm nicht gemangelt haben. Medienberichten zufolge soll er für den Spielberg-Film 275.000 US-Dollar erhalten haben.



Vor einigen Wochen kehrte Mehran Karimi Nasseri auf den Flughafen zurück - diesmal ins Terminal 2 F. Er saß stets an derselben Stelle mit seinen Habseligkeiten in einem Trolley, erzählten Flughafenangestellte der Zeitung "Le Parisien". Zuletzt habe er kaum noch gesprochen und ins Leere gestarrt. Arm gestorben ist er nicht. Es sollen einige Tausend Euro bei ihm gefunden worden sein.



BRISANT/dpa/AFP