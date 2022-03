Es ist Tag zehn des Krieges in der Ukraine und immer mehr Menschen müssen ihrer Heimat auf der Suche nach Zuflucht den Rücken kehren. Insgesamt rechnet die Internationale Organisation für Migration (IOM) nach Angaben des "Spiegel" mit bis zu 1,7 Millionen Flüchtlingen um Zuge des Ukraine-Krieges, andere Schätzungen gehen davon aus, dass noch deutlich mehr Menschen das Land verlassen werden. Ein Großteil von ihnen sucht in den Nachbarländern Ungarn, Slowakei, Rumänien und Moldau Schutz. In Polen sollen es nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bereits 650.000 sein.

Bis zu 650.000 Flüchtlinge sollen in Polen bereits Schutz suchen. (Archiv) Bildrechte: dpa

Hundertausende Kriegsvertriebene nach Deutschland?

Bis zu 225.000 Geflüchtete könnten nach Einschätzung der IOM auch in Deutschland Schutz suchen. Bislang hat die deutsche Bundespolizei 27.491 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Samstag (05.03.) mit. "Da keine Grenzkontrollen stattfinden, kann die Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich bereits wesentlich höher sein", hieß es weiter. Der Bedarf an Unterkünften für Menschen aus der Ukraine ist also hoch und wird in den kommenden Tagen und Wochen weiter steigen.

Große Hilfsbereitschaft in Deutschland

Die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist groß. Laut einer aktuellen Umfrage hat jeder Vierte in Deutschland schon durch Geldspenden die Menschen in der Ukraine unterstützt. 16 Prozent gaben in einer repräsentativen forsa-Umfrage an, mit Sachspenden - etwa Kleidung oder Medikamente - ihre Solidarität ausgedrückt zu haben. Doch neben Sach- und Geldspenden wird vor allem auch Wohnraum gebraucht.

Sach- und Geldspenden wurden in enormer Größenordnung getätigt. (Archiv) Bildrechte: dpa

Geflüchtete zu Hause aufnehmen

Viele Geflüchtete könnten anstatt in Notunterkünften zu landen für eine gewisse Zeit auch bei Privatpersonen unterkommen. Einige benötigen dabei nur einen Schlafplatz für ein paar Tage, weil sie dann zu Freunden oder Verwandten weiterreisen. Andere benötigen aber auch dauerhaft eine Unterkunft. Generell ist es wichtig, den Vermieter über die Aufnahme von Flüchtlingen in Kenntnis zu setzen. Über die genauen Voraussetzungen einer Aufnahme von Geflüchteten informieren Hilfsorganisationen vor Ort.

Privaten Wohnraum anbieten

Wer über freie Wohnraum-Kapazitäten verfügt und Menschen aus der Ukraine bei sich aufnehmen möchte, kann sich auf der zurzeit wohl größten Plattform dieser Art, "Gastfreundschaft Ukraine", registrieren. Mehr als 230.000 Betten sind dort mittlerweile registriert - mit der betreffenden Stadt, der möglichen Aufenthaltsdauer und den vorhandenen Sprachkenntnissen. Von der Organisation werden dann Hilfesuchende vermittelt, die zu den Angaben passen. Auch das "Blau-Gelbe Kreuz" und "Warmes Bett" bieten nationale ähnliche Angebote. Bei letzterem können sich auch Vereine und Behörden registrieren. In den meisten deutschen Großstädten gibt es zudem lokale Angebote. Hier zum Beispiel in Berlin, Hamburg und München.

In ganz Deutschland werden Betten für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung gestellt. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Stefan Zeitz

Große Unterstützung von jüdischen Gemeinden

Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland hat ebenfalls ein Unterstützungsformular freigeschaltet, in dem man Wohnraum anbieten kann. Und die Unterstützung lokaler jüdischer Gemeinden ist groß. Der Grund: 45 Prozent der nach 1990 nach Deutschland eingewanderten Jüdinnen und Juden aus den früheren Sowjet-Republiken haben familiäre Verbindungen in die Ukraine.