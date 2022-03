Es ist Tag zehn des Krieges in der Ukraine und immer mehr Menschen müssen ihrer Heimat auf der Suche nach Zuflucht den Rücken kehren. Insgesamt rechnet die Internationale Organisation für Migration (IOM) nach Angaben des "Spiegel" mit bis zu 1,7 Millionen Flüchtlingen um Zuge des Ukraine-Krieges, andere Schätzungen gehen davon aus, dass noch deutlich mehr Menschen das Land verlassen werden. Ein Großteil von ihnen sucht in den Nachbarländern Ungarn, Slowakei, Rumänien und Moldau Schutz. In Polen sollen es nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bereits 650.000 sein.

Bis zu 225.000 Geflüchtete könnten nach Einschätzung der IOM auch in Deutschland Schutz suchen. Bislang hat die deutsche Bundespolizei 27.491 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Samstag (05.03.) mit. "Da keine Grenzkontrollen stattfinden, kann die Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich bereits wesentlich höher sein", hieß es weiter. Der Bedarf an Unterkünften für Menschen aus der Ukraine ist also hoch und wird in den kommenden Tagen und Wochen weiter steigen.