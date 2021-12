"Forbes"-Liste Das sind die mächstigsten Frauen der Welt

"In einer Zeit, in der Milliardäre wie ihr Ex-Mann in den Weltraum geflogen sind, nutzt Scott ihr enormes Vermögen, um nicht nur gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, sondern auch um die Art und Weise, wie Reichtum und Macht in diesem Land angehäuft werden, infrage zu stellen", begründet das "Forbes"-Magazin die Entscheidung.