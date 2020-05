Noch neun Spieltage stehen an, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) will die Saison im Optimalfall bis 30. Juni zu Ende spielen, um ein Chaos bei auslaufenden Verträgen zu vermeiden. Wenn alles nach Plan läuft, endet die Spielzeit in der Bundesliga am 27. Juni, die Zweitliga-Saison soll einen Tag später beendet werden.