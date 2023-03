In einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen sind die Leichen von einer Frau und einem Mann entdeckt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde gegen 3:00 Uhr in der Nacht auf Freitag zunächst der leblose Körper einer 50-Jährigen auf dem Parkdeck im Parkhaus "Gateway Gardens" gefunden. Kurze Zeit später fanden die Beamte auf einer anderen Parkebene die Leiche eines 47 Jahre alten Mannes.