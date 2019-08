Ein Autofahrer hat in einem Stau in Dortmund nach einem Unfall mit tödlichem Ausgang gewendet und ist durch die Rettungsgasse zurückgefahren. Bei einer Kollision in der Brackeler Straße war eine 69-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Sie fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf der falschen Spur entgegen der Fahrtrichtung. Die Bochumerin starb wenige Stunden nach dem Vorfall im Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei weitere Personen wurden verletzt: Eine Frau, deren Wagen mit dem der Falschfahrerin frontal zusammenstieß und eine weitere Fahrerin, die nicht mehr bremsen konnte und auffuhr.

Bildrechte: Feuerwehr Dortmund/dpa