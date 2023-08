Der Fußball-Weltverband FIFA hat den Verbandspräsidenten der spanischen Fußball-Mannschaft Luis Rubiales am Samstag (26.08) offiziell "vorläufig von allen fußballerischen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene suspendiert." Für insgesamt 90 Tage sei er nun gesperrt. Außerdem forderte die FIFA Rubiales auf, zu der Spielerin Jenni Hermoso selbst oder auch über Dritte keinen Kontakt aufzunehmen. Das selbe Kontaktverbot wurde auch dem spanischen Fußball-Verband RFEF und dessen Funktionäre sowie Mitarbeiter ausgesprochen. Die FIFA hatte am Donnerstag (25.08) ein Verfahren gegen den Verbandspräsidenten Rubiales eingeleitet, nachdem er die Spielerin Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Endspiel auf den Mund geküsst hatte.

Nach dem Eklat beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen stellt sich das gesamte spanische Team nun hinter Stürmerin Jenni Hermoso. Sie kündigen an, unter der aktuellen Verbandsspitze nicht mehr für ihr Land antreten zu wollen.



Der spanische Fußballverband RFEF holt jetzt allerdings zum Gegenschlag aus und bezichtigt Hermoso der Lüge. Sogar rechtliche Schritte werden angedroht. Vorausgegangen war eine Erklärung der Spielerin, in der es heißt: "Ich möchte klarstellen, dass ich in keinem Augenblick meine Zustimmung zu dem Kuss gegeben habe, den er mir gab, und ihn auch nicht hochgehoben habe."



Um die Lüge von Hermoso zu untermauern, veröffentlichte der Verband Fotos, die belegen sollen, Hermoso habe Rubiales im Überschwang des Jubels hochgehoben, ihn an sich gezogen und dem Kuss zugestimmt.