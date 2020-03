Vierblättriges Kleeblatt Möglicherweise gilt das vierblättrige Kleebatt als Glücksbringer, weil es so selten ist. In jedem Fall hält sich die Meinung, dass Kleebläter nur dann Glück spenden, wenn sie zufällig gefunden wurden. Danach zu suchen, bringt also nichts. Bildrechte: Colourbox.de