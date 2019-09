"Fridays for Future"-Protest in Leipzig Bildrechte: MDR/Moritz Arand

Angefangen hat alles mit Greta Thunberg. Eine Schülerin aus Stockholm, die sich entscheidet, die Schule zu schwänzen. Nicht, weil sie keine Lust auf Schule hätte, Greta ist begabt und eine durchaus gute Schülerin. Greta möchte ein Zeichen setzen - gegen den Klimawandel und für den Klimaschutz. Und das einzige, was ihr bleibt, ist, sich gegen das zu stellen, wozu sie verpflichtet ist: nämlich zur Schule zu gehen.



Bald schließen sich andere Kinder und Jugendliche dem schwedischen Mädchen mit den langen Zöpfen, das so gar nicht modisch und Instagram-like aussieht, an. Erst in Stockholm, dann in Schweden, bald in ganz Europa - und mittlerweile weltweit. Inzwischen sind es auch nicht mehr nur die Kids, die viel gescholtene "unpolitische" Generation Smartphone, die ihre Wut über das jahrelange Wegschauen der Politik auf die Straße trägt. Erst waren es die Eltern, die ihre Kinder begleitet haben, ihre Lehrer - mittlerweile posten zahlreiche Promis ihren neuentdeckten Klima-Geist in den sozialen Netzwerken.