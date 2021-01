Aktion "Licht an!": Wann dürfen die Friseure wieder öffnen?

Aktion "Licht an!": Vom 31. Januar auf den 1. Februar werden zahlreiche Friseur-Salons hell erleuchtet sein.

Aktion "Licht an!": Vom 31. Januar auf den 1. Februar werden zahlreiche Friseur-Salons hell erleuchtet sein.

Aktion "Licht an!": Vom 31. Januar auf den 1. Februar werden zahlreiche Friseur-Salons hell erleuchtet sein. Bildrechte: imago/Steinach

Wer am 31. Januar in den Abendstunden durch die Stadt bummelt und den Salon seines Friseurs hell erleuchtet vorfindet, sollte sich keine falschen Hoffnungen machen. Denn öffnen dürfen die Friseursalons bis mindestens 15. Februar nicht. Das haben Bund und Länder beim letzten Corona-Gipfel beschlossen. Wie es dann weitergeht, ist nach wie vor offen. Für die betroffenen Salons ein ernsthaftes Problem.

Bislang hat sich das Friseurhandwerk den Corona-Maßnahmen solidarisch gebeugt - und scheint dadurch in Vergessenheit geraten zu sein. Die bundesweite Aktion "Licht an!" soll das ändern und die Politik zum Handeln auffordern. Von Sonntag bis Montagmorgen wird deshalb in vielen Salons demonstrativ das Licht brennen.