Schneechaos in den Bergen: In Österreich und der Schweiz sind viele Wintersport-Touristen eingeschneit. Der Schweizer Wintersportort Zermatt etwa ist - bis auf Helikopterverbindungen - von der Außenwelt abgeschnitten. Auch im österreichischen St. Anton und im Paznauntal mit dem Wintersportort Ischgl sind Tausende Touristen eingeschneit. Einige Bahnstrecken sind wegen Lawinengefahr gesperrt. Es gilt die höchste Lawinenwarnstufe.

Auch in den bayrischen Alpen macht, neben dem vielen Schnee, die Lawinengefahr Probleme. In den oberbayerischen Alpen gingen am Sonntag mehrere Lawinen ab. Ein 30-Jähriger starb kurz nach seiner Bergung im Krankenhaus. Der Mann aus Sachsen hatte eine Skitour im Geigelsteingebiet unternommen. Es gilt Warnstufe vier von fünf, wie es vom dortigen Lawinenwarndienst heißt. Da es in den nächsten Tagen mild bleibe, werde auch die Lawinensituation weiterhin angespannt sein.