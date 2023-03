Zum kalendarischen Frühlingsanfang stehen Deutschland in weiten Teilen frühlingshafte Temperaturen bevor. Nachdem es am vergangenen Wochenende im Südwesten des Landes schon bis zu 20 Grad waren, soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch im Rest des Landes milde Temperaturen geben.

Allerdings: Heiter und trocken wird es nicht überall. Während im Süden Deutschlands am Dienstag erneut bis zu 20 sonnige Grad möglich sind, ist es nach DWD-Angaben im Nordwesten eher regnerisch. Experten sind sich dennoch einig, dass dich der Frühling über kurz oder lang durchsetzt. Der Frühling ist gekommen, um zu bleiben.

In wenigen Wochen dürfte es dann wieder überall so aussehen. Bildrechte: imago images / Hauke Hass

