Raketen und Böller verursachen regelmäßig Feinstaubalarm in der Silvesternacht. Rund 4.500 Tonnen gesundheitsschädlicher Rußpartikel werden dann in die Luft geblasen, schätzt das Umweltbundesamt. Die Menge entspricht etwa 15,5 Prozent dessen, was der Straßenverkehr im gesamten Jahr an Feinstaub produziert. In der Nacht zu Neujahr messen zahlreiche Messstationen in den Städten oft ihre Jahreshöchstwerte. Folgende Grafik zeigt die an Neujahr 2018 gegen ein Uhr gemessene Pulverdampf-Wolke über Deutschland. Normal sind Werte um 20 Mikrogramm.