In diesem Haus soll sich das Familiendrama abgespielt haben. Bildrechte: dpa

Im nordrhein-westfälischen Solingen sind am Donnerstag fünf tote Kinder in einer Privatwohnung entdeckt worden. Dies sagte eine Sprecherin der Polizei in Wuppertal. Nähere Angaben zu dem Geschehen machten die Beamten jedoch nicht. "Die Ermittlungen laufen", hieß es lediglich.