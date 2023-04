In einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AFP erzählt der heute 94-Jährige: "Ich stand also auf der Sixth Avenue (in New York) und plötzlich hatte ich die Eingebung, meinen Gegenspieler bei Bell, Joel Engel, anzurufen. Und ich sagte: 'Joel, hier ist Martin Cooper... Ich rufe dich hier von einem mobilen Telefon an. Aber von einem echten mobilen Telefon, das tragbar ist und man in der Hand halten kannst.' Schweigen am anderen Ende. Ich glaube, er knirschte mit den Zähnen."