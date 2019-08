50 Jahre Woodstock-Festival

Led Zeppelin Die britischen Rock-Idole zogen in diesem Sommer den Strand dem Matsch von Woodstock vor, und am Woodstock-Wochenende spielten sie vor begeisterten Zuschauern in Ashbury Park an der Atlantikküste von New Jersey. Peter Grant, Led Zeppelins damaliger Manager, wird in dem Buch "Led Zeppelin: the Concert File" mit den Worten zitiert: "Ich habe Nein gesagt zu Woodstock, weil wir dort nur eine weitere Band auf der Liste gewesen wären." Bildrechte: Atlantic Records