Will Smith soll den offiziellen WM-Song "Live it up" singen. Dafür hat er sich mit Nicky Jam, Era Istrefi und Star-Produzent Diplo zusammengetan. Aber damit ist die FIFA schon fast ein bisschen spät dran. Eine ganze Reihe von Künstlern bewirbt sich darum, in die Fußstapfen von Jennifer Lopez und Pitbull zu treten, die den Song zur WM 2014 gesungen haben.