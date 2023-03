Die Staatsanwaltschaft habe gegen Fynn Kliemann wegen Betrugs und unlauteren Wettbewerbs ermittelt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren sei nun gegen Zahlung einer Geldbuße vorläufig eingestellt worden. Man habe sich darauf geeinigt, dass Kliemann 20.000 Euro an gemeinnützige Organisationen zahlen solle. Sobald das Geld bezahlt sei, werde das Verfahren eingestellt.

Satiriker Jan Böhmermann hatte zuvor Kliemann in seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" vorgeworfen, Corona-Schutzmasken verkauft zu haben, die - anders als angegeben - nicht in Europa produziert wurden, sondern in Asien. Außerdem hatte das ZDF Kliemann vorgeworfen, unbrauchbare Masken an Geflüchteten-Unterkünfte in Griechenland und Bosnien gespendet zu haben.