Die Bundesregierung ruft die Gas-Alarmstufe aus. Grund für diesen Schritt sind die seit Mitte Juni reduzierten Gaslieferungen aus Russland bei anhaltend hohen Gaspreisen. Aktuell soll die Gasversorgung in Deutschland noch gesichert sein, doch der Blick auf den Herbst und Winter bereitet Sorgen. Die Alarmstufe ist die zweite von drei Stufen des Notfallplans Gas. Bereits am 30. März 2022 ist die Frühwarnstufe in Kraft getreten.