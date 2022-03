Die Bundesregierung bereitet sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck setzte deswegen am Mittwoch (30.03.) in Berlin die Frühwarnstufe des sogenannten "Notfallplans Gas" in Kraft. Dies diene der Vorsorge, denn die Gesamtversorgung aller deutschen Gasverbraucher sei aktuell weiter gewährleistet, so das Ministerium.

Habeck ruft zum Gas-Sparen auf

Habeck appellierte dennoch an alle Gasverbraucher, Gas zu sparen. Ab sofort sei jeder Gasverbraucher - von der Wirtschaft bis zu Privathaushalten - angehalten, den Verbrauch so gut wie möglich zu reduzieren. Jede eingesparte Kilowattstunde Energie helfe, so Habeck. Der Minister verdeutlichte aber, dass es aktuell keine Versorgungsengpässe gebe. "Dennoch müssen wir die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein", so Habeck. Die Versorgung soll durch den "Notfallplan Gas" gesichert werden. Dieser umfasst drei Eskalationsstufen: Frühwarnstufe, Alarmstufe und Notfallstufe.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat den "Notfallplan Gas" aktiviert. Bildrechte: dpa

1) Frühwarnstufe - Noch kein Eingriff des Staates

Die Frühwarnstufe ist nach der europäischen Verordnung dann auszurufen, wenn es konkrete, ernstzunehmende und zuverlässige Hinweise darauf gibt, dass ein Ereignis eintreten kann, welches wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt. Beim Bundeswirtschaftsministerium tritt nun ein Krisenstab zusammen, der Behörden und Energieversorger umfasst. Versorger und Betreiber der Gasleitungen müssen nun regelmäßig die Lage für die Bundesregierung einschätzen. Das Staat greift aber noch nicht in den Gasmarkt ein - vielmehr sollen die Marktteilnehmer dafür sorgen, die Gasversorgung zu sichern. Dies kann etwa durch einen Rückgriff auf die Gasspeicher geschehen.

2) Alarmstufe - Markt kann Störung noch allein bewältigen

Die Alarmstufe tritt in Kraft, wenn eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vorliegt, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt. Der Markt ist dann aber noch in der Lage, diese Störung oder Nachfrage zu bewältigen, ohne dass nicht-marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden müssen.

3) Notfallstufe - Staat greift ein, Bundesnetzagentur verteilt

Die Notfallstufe tritt in Kraft, wenn eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vorliegt oder eine erhebliche Störung der Gasversorgung oder eine andere erhebliche Verschlechterung der Versorgungslage eintritt. Dann müssen laut des Regelwerks "nicht-marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden", um insbesondere die Gasversorgung der geschützten Kunden sicherzustellen - der Staat greift also ein. Die Bundesnetzagentur wird nun dem Wirtschaftsministerium zufolge zum "Bundeslastverteiler". Sie regelt dann in Abstimmung mit den Netzbetreibern die Verteilung von Gas. Dabei sind bestimmte Verbrauchergruppen besonders geschützt - diese sind möglichst bis zuletzt mit Gas zu versorgen. Dazu gehören Haushalte, soziale Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser und Gaskraftwerke, die zugleich auch der Wärmeversorgung von Haushalten dienen.

Tritt die Notfallstufe in Kraft, greift der Staat bei der Verteilung des Gases ein. (Themenbild) Bildrechte: IMAGO / photothek

Hintergrund für die Ausrufung der Frühwarnstufe

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in der vergangenen Woche verkündet, dass Russland Gas an Deutschland und weitere "unfreundliche Staaten" nur noch gegen Zahlung in Rubel liefern werde. Dies würde die unter Druck geratene russische Währung stützen. Die Gruppe der G7-Wirtschaftsmächte, darunter Deutschland, sowie die Europäische Union insgesamt lehnen Zahlungen in Rubel für Gas jedoch ab. Um auf mögliche Liefereinschränkungen oder -ausfälle vorbereitet zu sein, habe das Ministerium deshalb die Frühwarnstufe ausgerufen.

Inzwischen ist Putin bei der Rubel-Forderungen ein Stück zurückgerudert. Die Umstellung soll nun offenbar doch nicht schon am Donnerstag (31.03.) erfolgen, sondern schrittweise umgesetzt werden. Das sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Für Deutschland bedeutet das, dass die Gaslieferungen vorerst weiter in Euro bezahlt werden können.