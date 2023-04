Klimabonus I

Den Klimabonus I in Höhe von 20 Prozent soll es für Eigentümer geben, die einkommensabhängige Sozialleistungen erhalten. Er wird aber auch gewährt, wenn Besitzer von Heizungen laut Gebäudeenergiegesetz nicht zum Tausch ihrer alten Heizung verpflichtet sind, es aber dennoch tun. Das betrifft den Austausch von Kohleöfen und Öl- beziehungsweise Gas-Konstanttemperaturkesseln, die älter als 30 Jahre sind und wenn deren Eigentümer ihre Immobilie bereits vor 2002 bewohnten oder für Personen, die älter als 80 Jahre sind.



Klimabonus II

Mit dem Klimabonus II in Höhe von zehn Prozent soll laut Fördergesetz "ein Anreiz für eine schnellere (...) Dekarbonisierung gesetzt werden", etwa wenn Kohleöfen und Öl- beziehungsweise Gas-Konstanttemperaturkessel mindestens fünf Jahre vor dem Datum der gesetzlichen Austauschpflicht ausgewechselt werden.



Um die Nachfrage an die notwendigen Handwerker- und Produktkapazitäten anzupassen, soll die Antragstellung für die Klimaboni I und II zeitlich gestaffelt werden: So sind etwa ab 2024 alle Geräte, die älter als 40 Jahre sind (mit Herstellungsdatum bis 31.12.1984) förderfähig, ab 2025 Geräte, die älter als 35 Jahre sind (31.12.1989) und ab 2026 alle Geräte, die älter als 30 Jahre sind (31.12.1996).



Klimabonus III

Der Klimabonus III wird für Havariefälle gewährt, wenn etwa Heizungen, die jünger als 30 Jahre sind, irreparabel defekt sind. Dann wird ein Bonus in Höhe von zehn Prozent zusätzlich zur Grundförderung bei Austausch von Kohleöfen und Öl- beziehungsweise Gaskesseln jeglicher Art gezahlt.



Wie beim Klimabonus II müssen dabei die gesetzlichen Anforderungen übererfüllt werden: durch die Nutzung von 65 Prozent Erneuerbarer Energien innerhalb von einem Jahr - anstatt der gesetzlichen Frist von höchstens drei Jahren.



Wichtig: Die drei Klimaboni können nicht miteinander kombiniert werden!



BRISANT/dpa



(Dieser Artikel wurde erstmals am 3. April 2023 veröffentlicht und am 19. April umfassend ergänzt und aktualisiert.)