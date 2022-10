In einer ersten Stufe soll es im Dezember eine Erstattung vom Staat in Höhe eines Gas-Monatsabschlags geben. Davon profitieren sowohl Mieter und Mieterinnen als auch Hausbesitzer. "Diese Einmalzahlung dient als finanzielle Brücke bis zur regulären Einführung der Gaspreisbremse", heißt es in dem Papier der Experten.